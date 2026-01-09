Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 18 | 10

Ecco un’introduzione chiara e sobria per Google, lunga al massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle ore 18:10. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su traffico e incidenti, con particolare attenzione al raccordo anulare, dove si registrano code tra Laurentina e Tuscolana, e tra Cassia bis e Salaria. Sono presenti anche incolonnamenti su via Cristoforo Colombo verso Ostia. È attivo il servizio regionale

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina a Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Mentana è La Rustica in uscita dalla città incolonnamenti su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia in chiusura ricordiamo che è attivo il nuovo servizio del trasporto pubblico regionale denominato udr Lazio una rete di bus integrativi che collega il territorio laziale Grazie le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità Astral spa punto.

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

