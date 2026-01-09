Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 9 gennaio 2026 alle 16:25. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sul raccordo anulare, tra Roma Fiumicino e Tuscolana, e tra Cassia bis e Salaria. Tra Roma e Teramo si registrano congestioni sia in carreggiata esterna sia interna. A causa del maltempo, il trasporto marittimo è sospeso, con cancellazioni

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra non sono in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo traffico rallentato sulla Flaminia a partire da Corso Francia in chiusura il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave odierna a Formia Ponza delle ore 17:30 nella giornata di domani 10 gennaio cancellate Inoltre le corse dei collegamenti Ponza Formia delle 5 El unità veloce Ventotene Formia delle 6:45 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

