La viabilità nella regione Lazio al 4 gennaio 2026 mostra traffico regolare sulle principali arterie. Si segnalano piogge intense sulla A1 tra Frosinone e Napoli, con allerta meteo gialla in diverse province. Sono in vigore restrizioni ai mezzi pesanti e limitazioni al trasporto pubblico in alcune zone. Per aggiornamenti e dettagli sulla rete integrata, consultare il sito Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione attenzione per pioggia intensa sulla A1 Roma Napoli tra Frosinone e Napoli nord ricordiamo che la protezione civile della regione Lazio ha diramato l'allerta meteo gialla sulle province di Rieti Roma Latina e Frosinone dalla mattinata di oggi e per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio ricordiamo inoltre che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 per il trasporto pubblico servizio limitato per la linea termini Centocelle a Ponte Casilino un'auto privata che occupa i binari in via Giolitti per Termini è possibile utilizzare la linea bus 105 ed infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene idee le linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato all'unità di rete da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 09:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

#RomaWeekend Modifiche alla viabilità cittadina in occasione di alcuni eventi in programma domani 4 gennaio 2026. Piano di vigilanza rafforzato da parte della #poliziaromacapitale DOMENICA 4 Gennaio Alle ore 12, in Piazza San Pietro ci sarà la - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com