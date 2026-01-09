Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 9 gennaio 2026 alle ore 15:25. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni della viabilità e ai servizi di trasporto regionale. A partire dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, è previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia, Trenord e TPER, che potrebbe influenzare i servizi di trasporto pubblico nella zona.

Sempre nell'ambito dei trasporti di abbiamo inoltre che per lavori all'infrastruttura tra ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi è fino al 11 gennaio la linea termini Centocelle resterà chiusa per l'intera giornata in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 effettua fermate lungo lo stesso percorso della ferrovia

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

