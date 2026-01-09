Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25

Traffico in aumento nelle prime ore del mattino a Roma e nel Lazio, con rallentamenti e code su alcune arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare e le consolari. Si segnalano disagi sulla Roma Sud e sulla statale Pontina, mentre i trasporti pubblici sono soggetti a modifiche per lavori infrastrutturali. Si raccomanda massima attenzione alla guida, soprattutto in vista delle condizioni invernali, e di consultare il sito Astral per aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto queste prime ore del mattino in graduale aumento lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostra regione primi disagi sulle autostrade di ingresso nella capitale in particolare sulla diramazione Roma Sud trattore nuova il raccordo anulare sul tratto Urbano della roma-teramo tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in esterna Al momento il traffico risulta scorrevole ad eccezione dei rallentamenti tra la via del Mare Pontina e poi tra Prenestina e Tiburtina uno sguardo alle consolari file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra Grottarossa due ponti e Tre Spade via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione centro situazione analoga anche nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina con code a tratti tra Pomezia Nord via di Pratica verso l'Eur in chiusura trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi 9 gennaio a domenica 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in nativa utilizzare la linea bus 305 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio fatto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

