Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 13 | 25

Ecco un'introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga al massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità Roma e Lazio del 09 gennaio 2026 alle ore 13:25: si segnalano code sull'Aurelia e sul raccordo esterno tra Roma Fiumicino e la Pontina. Lavori ferroviari tra Termini e Centocelle fino all’11 gennaio, con alternative di trasporto. In corso lavori autostradali sulla A12 e restrizioni per condizioni invernali, tra cui l

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando breve code sull'Aurelia tra raccordo Malagrotta in direzione Civitavecchia prevalentemente poi sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Roma Fiumicino e la Pontina quindi uno sguardo alle altre notizie per il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria di Ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi 9 gennaio a domenica 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che prosegue nello stesso percorso della ferrovia la ripresa del è prevista per lunedì 12 gennaio rimaniamo in tema di trasporto pubblico indetto uno sciopero nazionale di ventiquattrore del gruppo Trenitalia FS possibile cancellazione vaccini ai 3 anni dalle ore 21 di questa sera alle 21 domani 10 dicembre elenco dei treni garantiti è disponibile sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura i cantieri autostradali sulla A12 Roma Tarquinia proseguono i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale che comportano la tratto compreso tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia che fascia oraria notturna 22 6 del mattino fino a domenica 11 gennaio in alternativa si consiglia dopo l'uscita obbligatoria a Civitavecchia sud di percorrere statale Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in autostrada Civitavecchia nord da Federico Di Lernia infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate del nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 13:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 09:25 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle ... romadailynews.it

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.