Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un’introduzione conforme alle tue richieste: L’aggiornamento sulla viabilità del 9 gennaio 2026 fornisce una panoramica sulla situazione del traffico e sui principali interventi in corso nella regione Lazio. Attualmente, le principali arterie si presentano scorrevoli, ma si segnalano lavori e modifiche temporanee ai servizi di trasporto pubblico, come chiusure ferroviarie e cantieri autostradali. Di seguito, i dettagli sulle condizioni attuali e le eventuali alternative disponibili.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio a circolazione si presenta ancora scorrevole è priva di criticità lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostra regione e mo quindi uno sguardo alle altre notizie per il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore a oggi 9 gennaio a domenica 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che prosegue nello stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio rimaniamo in tema di trasporto pubblico indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del gruppo Trenitalia FS possibile cancellazione vaccini ai 3 anni dalle ore 21 di questa sera alle 21 di domani 10 dicembre elenco dei treni garantiti disponibile sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura i cantieri autostradali sulla A12 Roma Tarquinia proseguono i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale che comportano la chiusura del tratto compreso tra Civitavecchia Sud Nord in direzione Tarquinio che fascia oraria notturna 22 6 del mattino fino a domenica 11 gennaio in alternativa si consiglia dopo l'uscita obbligatoria a Civitavecchia sud di percorrere la statale Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in autostrada Civitavecchia nord a Federico Di Lernia infomobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

