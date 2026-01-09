Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 10 | 25

Attualmente, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare, senza impedimenti lungo le principali arterie. Si segnalano alcune variazioni nel trasporto pubblico, come la chiusura temporanea della ferrovia tra Ponte Casilino e Porta Maggiore fino al 11 gennaio e uno sciopero nazionale di 24 ore di Trenitalia. Per aggiornamenti e dettagli, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento si presenta priva di impedimenti e criticità lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostra regione Ti amo quindi uno sguardo alle altre notizie per il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore oggi 9 gennaio a domenica 11 gennaio la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia da ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio prima andiamo in tema di trasporto pubblico indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del gruppo Trenitalia FS possibili relazioni O variazioni ai treni dalle 21 di questa sera alle 21 di domani 10 dicembre l'elenco dei treni garantiti è disponibile sul nostro sito alla pagina dedicata e chiusura per i collegamenti marittimi causa di condizioni meteo avverse laziomar informa che per la giornata di oggi non verranno effettuate le corse nave Ponza Formia delle 14:30 e Formia Ponza delle 17:30 e le corse unità veloce Formia Ponza e Formia Ventotene delle ore 15:30 da Matteo Rossi Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 10:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09:10 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:10 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle ... romadailynews.it

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... leggo.it

#Viabilità | #Roma #8gennaio RIAPERTA Via Salaria, tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario in direzione Tangenziale Est, chiusa in precedenza per smottamento #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.