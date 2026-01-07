Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 09 | 40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 07-01-2026 alle 09:40. Attualmente si registrano disagi causati da un veicolo in panne sulla Pontina tra Pomezia e Pomezia Nord, con code e rallentamenti in zona. Sul Raccordo Anulare si stanno formando congestioni a causa di due incidenti tra Laurentina e Roma Fiumicino. Per informazioni dettagliate e percorsi aggiornati, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un veicolo in panne ore di rimozione che sta causando disagi e code sulla statale Pontina tra Pomezia e Pomezia Nord in direzione del raccordo anulare più spostiamo proprio sul Raccordo Anulare a causa di due incidenti al momento si sono formati incolonnamenti in carreggiata interna tra Laurentina e la Roma Fiumicino in esterna tra Pontina e Ardeatina il traffico qui viene deviato nell'area di servizio ti mandiamo in esterna per traffico code a tratti tra Prenestina e Tiburtina che uno sguardo alle autostrade circolazione nel complesso tornata scorrevole ad eccezione dei rallentamenti sul tratto Urbano della roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro e in direzione opposta tra Tor Cervara e il raccordo anulare nel quadrante sud della capitale a seguito delle forti piogge permane la chiusura al transito su via Appia altezza aeroporto di Ciampino il traffico qui transita sulle rampe laterali con ripercussioni alla viabilità a partire dall' intersezione con via dei Laghi è su quest'ultima chiusa per la stessa causa anche la laurea tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli e via Gramsci a Genazzano voltiamo pagina c'è una novità nel trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di astrale dedicato al unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... leggo.it

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

