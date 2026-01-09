Via Acton dissestata dopo i lavori il motivo sono le infiltrazioni | sotto c'è la fonte del Beverello

Via Acton presenta dissesti a seguito di recenti lavori, dovuti alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla fonte del Beverello, situata sotto la strada. Questa problematica era già nota nel 1995, quando la fonte fu aperta durante il Maggio dei Monumenti, attirando circa 150.000 persone. Le infiltrazioni continuano a causare danni alla viabilità, evidenziando l'importanza di interventi mirati per la tutela e la manutenzione dell’area.

