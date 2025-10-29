Strada Dogana nuovamente dissestata per i lavori era appena stata asfaltata | la segnalazione

La strada provinciale 4 di nuovo un vero schifo. Voglio far notare ai tanti che percorrono questa trafficatissima strada che va a Montalto di Castro il disastro che stanno commettendo, ogni giorno, ormai da tempo, i lavori per i pannelli solari. La Provincia aveva appena asfaltato tutto il tratto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

