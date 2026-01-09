Vi spiego perché la strage di Crans-Montana rischia di non avere giustizia

L'articolo analizza le ragioni per cui la strage di Crans-Montana potrebbe non ricevere giustizia, evidenziando le complessità legali e investigative legate a un episodio di gravità estrema. La tragedia ha coinvolto molte giovani vittime e ha lasciato centinaia di feriti, sollevando interrogativi sulla responsabilità e sulle procedure giudiziarie, e sottolineando l'importanza di un approfondimento obiettivo e rigoroso.

«Un fatto di una gravità inaudita, inconcepibile. Tutte quelle giovanissime vittime, centinaia di feriti, inaccettabile. Eppure l’inchiesta per l’accertamento delle responsabilità è partita in modalità soft. Tante conferenze stampa, pochi atti tempestivi. Nessun arresto, nessun sequestro di atti». A dirlo in un’intervista a Il Sole 24 Ore Rosa Cappa, ex procuratrice federale della Confederazione elvetica. «Davvero non capisco perché la procuratrice non abbia chiesto la detenzione preventiva, sapendo che comunque c’è un controllo giurisdizionale sulla sua richiesta. Dovrebbe lasciare al giudice dei provvedimenti coercitivi la valutazione sulla necessità o meno della detenzione, invece di escluderla a priori», aggiunge. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Strage Crans-Montana: subito verità e giustizia Leggi anche: Strage Crans-Montana, l’esperto antincendio: “Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it

Scala dimezzata, sistema antincendio assente, uscita di sicurezza chiusa. Le negligenze e le violazioni che hanno causato la strage di Crans - Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, le indagini per omicidio colposo: il punto sulle misure antincendio e le vie di fuga - Montana: si indaga sugli eventi di Capodanno ma anche sulla ristrutturazione del locale e sui controlli ... virgilio.it

