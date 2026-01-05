Strage Crans-Montana | subito verità e giustizia

La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente la comunità e l’intera nazione. Chiara, Achille, Giovanni, Emanuele e Riccardo, giovani di soli 16 anni, sono stati riportati a casa con un volo di Stato. È essenziale fare luce sulla vicenda, garantendo verità e giustizia per le vittime e le loro famiglie, affinché si possa affrontare questa dolorosa perdita con dignità e rispetto.

L ‘ultimo viaggio riporta a casa con volo di Stato Chiara, Achille, Giovanni, Emanuele, Riccardo, 16 anni. Con Sofia, 15 anni, rimasta in Svizzera, sono le sei giovanissime vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. Accolti dalle istituzioni in un abbraccio che vuole essere abbraccio collettivo alle famiglie lacerate da strazio e dolore. Chiara, Achille, Giovanni, Emanuele, Riccardo e Sofia tra le 40 vittime, giovanissime vite spezzate per le quali adesso sono obbligatorie e in tempi rapidi verità e giustizia. Vittime la maggior parte ragazzini di 16 anni, ma ci sono anche ragazzini di 14 e 15 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: “Serve subito, è urgente”. Strage di Crans-Montana, l’appello dei medici dall’ospedale Leggi anche: Crans-Montana, la comunità dei milanesi in lutto: “Quel locale un bunker senza uscite, ora vogliamo verità e giustizia” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte»; IL CORSIVO – LA STRAGE DI CRANS-MONTANA: GIUSTIZIA E NUOVE NORME SUBITO; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme. Tornate in Italia le salme delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti - Due feretri rimarranno a Milano, gli altri sono attesi a Genova e Bologna. ansa.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, il ritorno delle bare in Italia e l’ombra delle responsabilità: famiglie in attesa di giustizia - Dai feretri atterrati a Linate ai 116 feriti identificati, mentre emergono accuse durissime sulla sicurezza del locale ... giornalelavoce.it

Quella linea sottile che lega la strage di Crans Montana e l’attacco Usa in Venezuela Non abbiamo fatto in tempo a posare calici e bottiglie per brindare al nuovo anno, che il 2026 ci ha mostrato il suo volto, con due notizie pesantissime. La tragedia di Crans - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

