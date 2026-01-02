Strage Crans-Montana l’esperto antincendio | Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza
L’incidente di Crans-Montana evidenzia l’importanza della sicurezza negli ambienti pubblici. Secondo un esperto antincendio, la presenza di una sola uscita di sicurezza in quel locale rappresentava un rischio grave. Questo episodio solleva interrogativi sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla prevenzione in strutture accessibili al pubblico, sottolineando l’esigenza di controlli più rigorosi per evitare tragedie simili in futuro.
(Adnkronos) – La strage di capodanno a Crans-Montana riporta in primo piano il tema della sicurezza nei locali pubblici. Con una evidente contraddizione: le norme, soprattutto guardando al profilo antincendio, ci sono, in Svizzera e in Italia, ma possono essere disattese o non rispettate fino in fondo. Le domande che si pongono, quando ancora la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Strage Crans-Montana, parla l'esperto: "C'era solo un'uscita di sicurezza"
Leggi anche: Strage Crans-Montana,"Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra: "C'era solo un'uscita di sicurezza"
Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it
Strage di Crans-Montana, i familiari alla disperata ricerca dei propri cari: le autorità svizzere aprono un account social per aiutarli - Montana, le autorità svizzere hanno aperto un account su Instagram per aiutare i familiari dei dispersi ... notizie.it
Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it
Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook
Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.