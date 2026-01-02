Strage Crans-Montana l’esperto antincendio | Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza

Da periodicodaily.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente di Crans-Montana evidenzia l’importanza della sicurezza negli ambienti pubblici. Secondo un esperto antincendio, la presenza di una sola uscita di sicurezza in quel locale rappresentava un rischio grave. Questo episodio solleva interrogativi sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla prevenzione in strutture accessibili al pubblico, sottolineando l’esigenza di controlli più rigorosi per evitare tragedie simili in futuro.

(Adnkronos) – La strage di capodanno a Crans-Montana riporta in primo piano il tema della sicurezza nei locali pubblici. Con una evidente contraddizione: le norme, soprattutto guardando al profilo antincendio, ci sono, in Svizzera e in Italia, ma possono essere disattese o non rispettate fino in fondo. Le domande che si pongono, quando ancora la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Strage Crans-Montana, parla l'esperto: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

Leggi anche: Strage Crans-Montana,"Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

strage crans montana l8217espertoStrage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

strage crans montana l8217espertoStrage di Crans-Montana, i familiari alla disperata ricerca dei propri cari: le autorità svizzere aprono un account social per aiutarli - Montana, le autorità svizzere hanno aperto un account su Instagram per aiutare i familiari dei dispersi ... notizie.it

strage crans montana l8217espertoStrage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.