Strage Crans-Montana l’esperto antincendio | Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza

L’incidente di Crans-Montana evidenzia l’importanza della sicurezza negli ambienti pubblici. Secondo un esperto antincendio, la presenza di una sola uscita di sicurezza in quel locale rappresentava un rischio grave. Questo episodio solleva interrogativi sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla prevenzione in strutture accessibili al pubblico, sottolineando l’esigenza di controlli più rigorosi per evitare tragedie simili in futuro.

