Verso un weekend di freddo ma con il cielo sereno

Un'area di aria fredda di origine polare, situata tra Francia e Benelux, influenzerà anche le regioni settentrionali italiane. La giornata di venerdì potrebbe presentare una breve fase di instabilità, accompagnata da un calo delle temperature. Nei giorni successivi, il cielo si manterrà sereno, preparando un weekend caratterizzato da clima freddo ma stabile.

Una vasta saccatura colma di aria fredda di origine polare presente tra Francia e Benelux influenza con la sua parte più meridionale anche la nostra regione, specie sui settori più settentrionali apportando una breve fase di instabilità nella giornata di venerdì. Nel fine settimana graduale miglioramento del tempo ma con un nuovo calo delle temperature più apprezzabile nella giornata di Lunedì. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 9 gennaio 2026 Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, dalla seconda parte della giornata graduali schiarite a partire dai settori occidentali di pianura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Notte di San Silvestro e Capodanno: il meteo annuncia il sereno (ma freddo) Leggi anche: Ultimi scampoli di allerta meteo, poi torna il sereno (ma arriva il freddo) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Verso un weekend di freddo, ma con il cielo sereno; Freddo invernale, cielo variabile tra sole, nubi e vento in quota; Previsioni meteo venerdì 9 gennaio: a Milano e in Lombardia giornata stabile con cielo nuvoloso. Weekend con il sole; Meteo Emilia Romagna: Veglione di Capodanno dal cielo sereno e clima molto freddo. Verso un weekend di freddo, ma con il cielo sereno - Una vasta saccatura colma di aria fredda di origine polare presente tra Francia e Benelux influenza con la sua parte più meridionale anche la nostra regione, specie sui settori più settentrionali appo ... bergamonews.it

Fine settimana con neve in Italia: freddo e maltempo in arrivo su molte regioni - Fine settimana con neve in Italia: temperature in calo, venti forti e piogge diffuse accompagneranno l’arrivo dell’inverno su gran parte del Paese. notizie.it

Meteo – Weekend con un nuovo affondo polare in Italia con freddo e neve - Dopo una breve fase di transizione, aria fredda di origine polare riporterà maltempo tra sabato e domenica, con calo termico e nevicate in collina ... centrometeoitaliano.it

Il fronte freddo del Texas porta neve: ecco quando inizia il riscaldamento

Previsioni meteo Ischia | da lunedì 05 a domenica 11 gennaio 2026 A cura del nostro Capitano Cesare Mattera È online il meteo della settimana! Tra nuvole, qualche piovasco e un graduale miglioramento verso il weekend, l’isola vive una settim - facebook.com facebook

Adrenalinico 'unposted' dall'ultimo weekend Verso la ripartenza... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.