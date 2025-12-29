Notte di San Silvestro e Capodanno | il meteo annuncia il sereno ma freddo

Per la notte di San Silvestro e Capodanno, le previsioni indicano un cielo generalmente sereno, con poche nuvole. Le temperature minime saranno basse, vicine a zero gradi, rendendo possibile un inizio anno all’aperto, ma con attenzione alle basse temperature. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le fredde serate di fine anno.

In tanti, agenda alla mano, se lo stanno chiedendo: che tempo farà la sera di San Silvestro e poi a Capodanno? Sarà sereno, con il sole a dominare sulle (poche) nuvole, e un calo delle temperature minime (vicine a 0°). Sarà dunque freddo, anche se le massime oscilleranno tra 6° e 8° C.Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

