Ultimi scampoli di allerta meteo poi torna il sereno ma arriva il freddo

Leccotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le forti piogge abbattutesi nella giornata di domenica, oggi, lunedì 17 novembre, la situazione è destinata a migliorare. L'allerta meteo per rischio idrogeologico (di colore giallo, criticità ordinaria) diramata da Regione Lombardia sarà in vigore fino alle ore 14, poi la situazione è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

ultimi scampoli di allerta meteo poi torna il sereno ma arriva il freddo

© Leccotoday.it - Ultimi scampoli di allerta meteo, poi torna il sereno (ma arriva il freddo)

Altri contenuti sullo stesso argomento

ultimi scampoli allerta meteoUltimi scampoli di allerta meteo, poi torna il sereno (ma arriva il freddo) - Precipitazioni in esaurimento nella prima parte della giornata di lunedì e progressivo ritorno dell'alta pressione. Scrive leccotoday.it

ultimi scampoli allerta meteoMeteoUltimi rovesci e possibili temporali in arrivo in Italia, la Protezione Civile emana l’allerta: ecco dove - La Protezione Civile emette una nuova allerta a causa dell'arrivo di piogge e possibili temporali residuali: i dettagli ... Come scrive centrometeoitaliano.it

Meteo, incubo maltempo: pioggia, gelo e la prima neve, l'allerta nelle regioni. Ecco dove, le previsioni - Piogge e clima tipicamente autunnale nel corso del fine settimana su mezza Italia: dalla prossima settimana arriverà la prima ondata di freddo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Scampoli Allerta Meteo