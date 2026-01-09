Verona-Lazio domenica 11 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gara bloccata al Bentegodi

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa Verona-Lazio, partita valida per la 20ª giornata di Serie A e prima del girone di ritorno. L’incontro si svolge al Bentegodi, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili per analizzare le possibili evoluzioni della gara. Un confronto importante per la classifica che si preannuncia equilibrato e deciso da dettagli sul campo.

