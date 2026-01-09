Verona-Lazio domenica 11 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gara bloccata al Bentegodi
Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa Verona-Lazio, partita valida per la 20ª giornata di Serie A e prima del girone di ritorno. L’incontro si svolge al Bentegodi, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili per analizzare le possibili evoluzioni della gara. Un confronto importante per la classifica che si preannuncia equilibrato e deciso da dettagli sul campo.
Nel programma della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, si affrontano Verona e Lazio al Bentegodi. Le Aquile continuano a vivere un momento particolare per via dei numerosi torti arbitrali, e hanno inoltre perso due pezzi importanti sul mercato come Guendouzi e Castellanos. I biancocelesti hanno evitato la sconfitta nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
