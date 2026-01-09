Verona-Lazio domenica 11 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

La sfida tra Verona e Lazio, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00 al Bentegodi, apre il girone di ritorno della Serie A. In questa partita si confrontano due squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare al meglio il confronto tra i biancocelesti e i gialloblù.

Nel programma della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, si affrontano Verona e Lazio al Bentegodi. Le Aquile continuano a vivere un momento particolare per via dei numerosi torti arbitrali, e hanno inoltre perso due pezzi importanti sul mercato come Guendouzi e Castellanos. I biancocelesti hanno evitato la sconfitta nel

Scommesse Serie A, Lazio impegnata al Bentegodi contro l’Hellas Verona: biancocelesti avanti a 2.34 su Domusbet - 2 interno con la Fiorentina, punta al bersaglio grosso contro l'Hellas Verona: il 2 favorito su Domusbet. agimeg.it

Verona - Lazio, scelto l'arbitro de match: la designazione completa - Reduce dal match pareggiato contro la Fiorentina, non senza le ormai consuete polemiche arbitrali, la Lazio si prepara a inaugurare il girone di ritorno al Bentegodi contro il Verona, ... lalaziosiamonoi.it

‘QUELLI CHE…’ – Mattei: “Lazio, trasferta insidiosa a Verona. Serviranno organizzazione tattica e difensiva” (AUDIO) - facebook.com facebook

Hellas Verona - Lazio Arbitra Guida I dettagli x.com

