Ventunesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna manca l’impresa vince il Panathinaikos

Nella ventunesima giornata di Eurolega 2025/2026, le V nere di Bologna non riescono a ripetere il risultato dell’andata e vengono sconfitte dal Panathinaikos ad Atene con il punteggio di 84-71. La partita si inserisce nel consueto ritmo della competizione, evidenziando le sfide tra le squadre italiane e i club europei più quotati di questa stagione.

Le V nere non bissano il successo dell’andata e cadono ad Atene per mano del Panathinaikos(84-71), nella ventunesima giornata basket Eurolega 20252026. Decisivo per i greci, Nunn, autore di 21 punti. VENTUNESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20242026: PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA 84-71 I felsinei approcciano bene il match, grazie soprattutto a Edwards e Akele, prima di lasciarsi staccare dalla brusca accelerata dal Panathinaikos. Osman, Holmes, ed Hernagomez trascinano I greci sul +10, per poi chiudere il primo quarto sul 23-15. Nunn aiuta i suoi ad aumentare il gap in apertura di secondo quarto, ma Bologna non si abbatte: trascinati da Edwards e Morgan, gli emiliani rientrano sul -3, con il quale vanno al riposo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

