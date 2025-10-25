Sesta giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna prosegue la sua marcia battuto anche il Panathinaikos
La Virtus non si ferma e ottiene la terza vittoria consecutiva battendo il Panathinaikos per 92-75 nella sesta giornata basket Eurolega 20252026. I felsinei dominano nel primo tempo è gestiscono l’ampio vantaggio acquisito nella ripresa grazie ai 22 punti di Edwards e ai 15 di Morgan. SESTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: VIRTUS BOLOGNA-PANATHINAIKOS 92-75 Colpo grosso dei Campioni d’Italia che ottengono la terza vittoria consecutiva imponendosi sui greci secondi in classifica in Eurolega. La squadra di Ivanovic fa subito la voce grossa chiudendo il primo quarto con un vantaggio di quattro punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
