LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 72-57 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V-nere vicine all’impresa otto minuti al termine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-69 Entrambi a segno i liberi di Nunn, i grechi chiamano time out a 2:23 dalla fine. Quarto fallo per Hackett e Nunn che andrà in lunetta. 84-67 22 per il serbo. Fallo subito sotto canestro da Smailagic, due tiri liberi per lui. 82-67 Nunn 22 ai liberi, tre minuti alla fine. 82-65 Niang! Taglia al tempo giusto sfruttando l’assist del solito Pajola. 80-65 Shorts in contropiede dopo una schiacciata sbagliata da Smailagic, sarebbe stato un numero clamoroso. 80-63 Yurtseven 22 dalla lunetta. 80-61 Virtus che gioca anche con il tempo, poi Pajola chiama il gioco a due a Smailagic che concretizza alla grande. 🔗 Leggi su Oasport.it
