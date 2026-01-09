Venezuela | Usa sequestrano un' altra nave cisterna Trump incontra i petrolieri

Gli Stati Uniti hanno sequestrato un’altra nave cisterna in violazione delle sanzioni contro il Venezuela, portando a un totale di cinque sequestri. L’azione fa parte delle misure per impedire il traffico di petrolio verso il paese sudamericano. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha incontrato rappresentanti del settore petrolifero, in un contesto di crescente attenzione alle questioni energetiche e alle sanzioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato un'altra petroliera, la quinta, che tentava di eludere il blocco navale contro le imbarcazioni sanzionate in partenza o dirette in Venezuela. Si tratta della Olina, precedentemente denominata Minerva M, che era stata sanzionata dagli Usa per il suo ruolo nel trasporto di petrolio russo. L'operazione, "condotta prima dell'alba", dai marines e dai marinai della Joint Task Force Southern Spear,è stata confermata dal Comand Sud degli Stati Uniti. Nonostante le tensioni per questa nuova operazione, Washington e Caracas si muovono nella direzione di una riapertura ufficiale dei canali diplomatici.

