Venezuela Trump incontra i petrolieri | Ora avete sicurezza totale decidiamo noi chi opera a Caracas
Il presidente Donald Trump ha incontrato i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere, affermando che in Venezuela ora esiste una sicurezza totale per gli operatori del settore. L'incontro si è svolto alla Casa Bianca e ha segnato un passo importante nelle decisioni sulla presenza e le attività delle aziende petrolifere nel paese sudamericano. Le dichiarazioni di Trump sottolineano un cambio di approccio e un ruolo più diretto degli Stati Uniti nelle operazioni petrolifere venezuelane.
In Venezuela “prima non c’era sicurezza, ma ora avete sicurezza totale “. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i vertici delle principali compagnie petrolifere americane e internazionali. Saranno gli Stati Uniti, ha sottolineato Trump, a decidere quali compagnie petrolifere opereranno in Venezuela. “Ci stiamo riprendendo ciò che ci è stato sottratto”, ha aggiunto, spiegando che le compagnie petrolifere investiranno “ almeno 100 miliardi di dollari del loro denaro” in Venezuela. “Numerosi leader internazionali mi hanno chiamato per dirmi che erano impressionati ” dall’operazione militare a Caracas, ha detto Trump parlando alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
