Le forze statunitensi hanno sequestrato un’altra nave coinvolta nel trasporto di petrolio venezuelano, continuando le azioni di interdizione in assenza di accordi con il governo di Caracas. Questo episodio si inserisce nel quadro delle sanzioni internazionali che interessano il settore energetico venezuelano, evidenziando le tensioni tra le parti e le conseguenze delle restrizioni economiche sulla regione.

Le forze armate americane hanno fermato una quinta imbarcazione dedita al trasporto di greggio venezuelano sotto regime sanzionatorio. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Guardia costiera statunitense ha bloccato nella notte la petroliera Olina, un tempo chiamata Minerva e già colpita da misure punitive per aver gestito spedizioni di petrolio russo. La nave, che figura sotto bandiera di Timor Est, risultava con l’ultima posizione rilevata a metà novembre al largo del Venezuela, come indicato dai dati di monitoraggio navale citati dal quotidiano. Donald Trump (Ansa). L’abbordaggio è stato validato anche da Vanguard, ditta specializzata in sicurezza e rilevamento marittimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Venezuela, le forze Usa sequestrano un’altra petroliera

Leggi anche: Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera

Leggi anche: Venezuela, gli Usa sequestrano un'altra petroliera: "Perseguiamo i traffici illeciti"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gli USA sequestrano due petroliere accusate di far parte della “flotta ombra” russa; Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: Stop greggio venezuelano; Venezuela, Usa sequestrano petroliera russa: sfida con Mosca nell'Atlantico; Mar d’Irlanda, gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera collegata ai traffici del Venezuela.

Venezuela, gli Usa sequestrano la quinta petroliera: è la “Olina”, già sanzionata per il trasporto di petrolio russo - La Guardia Costiera americana ha fermato la nave Olina, già sanzionata per trasporto di greggio russo. ilfattoquotidiano.it