Le autorità statunitensi hanno confermato il sequestro della nave petroliera Olina in Venezuela. L'azione, condotta da forze interagenzia congiunte, mira a contrastare attività illegali nel settore energetico. Le immagini dell'intervento mostrano la precisione dell'operazione, che sottolinea la determinazione delle forze di sicurezza a perseguire comportamenti criminali in mare. Questa azione evidenzia l'impegno internazionale nel garantire il rispetto delle normative e la sicurezza delle rotte marittime.

“Ancora una volta, questa mattina le nostre forze interagenzia congiunte hanno inviato un messaggio chiaro: non esiste un rifugio sicuro per i criminali”. È quanto scrive in un post sul social X il Comando Sud degli Stati Uniti, confermando di aver sequestrato la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi. “In un’operazione condotta prima dell’alba, i marines e i marinai della Joint Task Force Southern Spear, a sostegno del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, sono partiti dalla USS Gerald R. Ford e hanno arrestato senza incidenti la motonavepetroliera Olina nel Mar dei Caraibi”, si legge nel post, “arresti come questo sono sostenuti da tutta la potenza dell’Amphibious Ready Group della Marina degli Stati Uniti, comprese le piattaforme pronte all’uso e letali della USS Iwo Jima, della USS San Antonio e della USS Fort Lauderdale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela: Usa confermano sequestro petroliera Olina, le immagini dell'azione

Leggi anche: Diffuso il video dell’assalto Usa alla petroliera: ecco le immagini dell’operazione al largo del Venezuela

Leggi anche: Venezuela, il video del sequestro da parte dell'esercito Usa della petroliera M/T Sophia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli USA sequestrano due petroliere accusate di far parte della “flotta ombra” russa; Trump: “Colpita l’area dove caricano la droga”, nuove tensioni con il Venezuela; Con il sequestro di Maduro continua la lunga saga dell’imperialismo Usa; Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio.

Venezuela: Usa confermano sequestro petroliera Olina, le immagini dell'azione - "Ancora una volta, questa mattina le nostre forze interagenzia congiunte hanno inviato un messaggio chiaro: non esiste un rifugio ... stream24.ilsole24ore.com