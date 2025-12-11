Diffuso il video dell’assalto Usa alla petroliera | ecco le immagini dell’operazione al largo del Venezuela
È stato diffuso un video che documenta l’assalto statunitense a una petroliera al largo del Venezuela. L’immagine, pubblicata dall’attorney general Pam Bondi su X, mostra il personale armato degli USA che si cala su una nave da un elicottero e si sposta sul ponte con le armi puntate, evidenziando un’operazione militare di rilievo.
L'operazione congiunta di Fbi, Homeland Security e Guardia Costiera L'Fbi, Homeland Security Investigations e la Guardia Costiera degli Stati Uniti, col supporto del.
