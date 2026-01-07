Venezuela il video del sequestro da parte dell' esercito Usa della petroliera M T Sophia

Il video del sequestro della petroliera M/T Sophia da parte dell’esercito statunitense ha attirato l’attenzione internazionale. La segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha confermato che anche questa nave faceva parte di una presunta “flotta ombra” russa, sollevando nuovi interrogativi sulle attività navali russe nella regione dei Caraibi.

Dopo il sequestro della petroliera russa Marinera, la segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha rivelato che anche la seconda petroliera sequestrata nel Mar dei Caraibi era parte della ‘flotta ombra’ russa. Nel video caricato sul profilo X del U.S. Southern Command, si vedono le operazioni di abbordaggio in elicottero da parte delle forze statunitensi della petroliera MT Sophia. “In due operazioni condotte oggi prima dell’alba, la Guardia Costiera ha effettuato due abbordaggi consecutivi e meticolosamente coordinati di due petroliere della ‘flotta fantasma’: una nel Mar Atlantico settentrionale e l’altra nelle acque internazionali vicino ai Caraibi”, ha dichiarato Noem in un post sul social X. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, il video del sequestro da parte dell'esercito Usa della petroliera M/T Sophia Leggi anche: Diffuso il video dell’assalto Usa alla petroliera: ecco le immagini dell’operazione al largo del Venezuela Leggi anche: Venezuela, Usa tentano il sequestro di petroliera legata a Russia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Maduro alla sbarra: Sono il presidente, sequestrato e innocente; Maduro in tribunale: “Sono sempre il presidente del mio Paese”; Con il sequestro di Maduro continua la lunga saga dell’imperialismo Usa. Venezuela, il video del sequestro da parte dell'esercito Usa della petroliera M/T Sophia - Dopo il sequestro della petroliera russa Marinera, la segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha rivelato che anche ... stream24.ilsole24ore.com

Gli Usa intercettano un'altra petroliera al largo del Venezuela - Gli Stati Uniti hanno intercettato una terza imbarcazione vicino al Venezuela, a poche ore dal sequestro di una petroliera, la Centuries, al largo del Paese sudamericano e ad una settimana da quello ... ansa.it

VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn. La Cina ne chiede il rilascio - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha annunciato su X il sequestro nel Mar dei Caraibi di un'altra petroliera legata al Venezuela, la Sophia, che era "senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta 'flotta oscura'". #ANSA x.com

La petroliera Marinera è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato da un funzionario americano a Nbc News. Il sequestro dell'imbarcazione battente bandiera russa e legata al Venezuela è arrivato dopo un in - facebook.com facebook

