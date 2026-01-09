Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che gli Stati Uniti otterranno un considerevole profitto dalla vendita del petrolio venezuelano. Questa affermazione evidenzia l'interesse economico degli Stati Uniti nei confronti delle risorse energetiche del Venezuela, un paese ricco di petrolio. La notizia solleva interrogativi sulle implicazioni geopolitiche e commerciali di questa operazione.

Gli Stati Uniti guadagneranno una grossa somma dalla vendita del petrolio venezuelano. Lo ha detto a Fox News il presidente Usa Donald Trump. “Stiamo prendendo miliardi e miliardi di dollari di petrolio. Saranno trilioni di dollari, ma resteremo lì finché non avremo rimesso in sesto il Paese”, ha aggiunto il tycoon. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, Trump: "Usa guadagneranno una grossa somma dalla vendita del petrolio"

Leggi anche: Scontro fra Usa e Cina sul petrolio del Venezuela. Trump: «Agli Usa 50 milioni di barili». L’ira di Pechino: «Così si viola il diritto internazionale»

Leggi anche: Usa, Rubio illustra le tre fasi per la transizione democratica del Venezuela: dalla gestione del petrolio alla politica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trump in crisi di consensi: la middle class pessimista per il 2026 sconta il caro-vita; Venezuela: come il Cile nel 1973; Preoccupata, ma impotente: perché per la Cina il blitz Usa in Venezuela è un colpo duro (e fa vacillare il piano sul «grande Sud»); Trump avverte la Colombia, il presidente Petro “dovrebbe guardarsi le spalle” Durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago sull’operazione militare in Venezuela, rispondendo a una domanda di un giornalista che chiedeva se anche il presidente Petro doveva.

Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Alberto Trentini. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. tg24.sky.it

Venezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio” - Donald Trump annuncia che il Venezuela consegnerà petrolio agli USA dopo l'operazione militare che ha deposto Maduro ... ilfattoquotidiano.it