venezuela delcy rodriguez presidente ad interim

Dopo la cattura di Nicolás Maduro negli Stati Uniti, la Corte Suprema venezuelana ha nominato Delcy Rodríguez come presidente ad interim. La decisione mira a garantire la continuità amministrativa e la stabilità del Paese, affidandole tutte le responsabilità legate alla funzione presidenziale. La situazione politica in Venezuela rimane complessa, con implicazioni nazionali e internazionali da monitorare attentamente.

Dopo la cattura da parte degli Usa di Nicolas Maduro, la Corte Suprema di Caracas ha ordinato alla sua vice Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, stabilendo che «eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione». I giudici della Corte Suprema non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto: ciò avrebbe comportato l’indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni. Rodríguez, scrive il New York Times citando fonti vicine alla Casa Bianca, avrebbe impressionato i funzionari di Donald Trump grazie alla sua gestione dell’industria petrolifera, cruciale per il Venezuela. 🔗 Leggi su Lettera43.it

