Venezuela l’esercito riconosce Rodriguez presidente ad interim Rubio | Illegittima

L'esercito venezuelano ha annunciato di riconoscere Delcy Rodriguez come presidente ad interim, in seguito all'arresto dell'ex presidente Nicolás Maduro negli Stati Uniti. La mossa ha suscitato reazioni, tra cui quella di Marco Rubio, che ha definito illegittimo il riconoscimento. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e diplomatiche tra il Venezuela e la comunità internazionale.

(Adnkronos) – L'esercito del Venezuela ha dichiarato di riconoscere Delcy Rodriguez, vicepresidente del deposto leader Nicolas Maduro, come leader ad interim del Paese, all'indomani dell'operazione militare con cui gli Usa hanno catturato l'ex presidente e lo hanno trasferito negli Stati Uniti affinché venga processato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha rilasciato una dichiarazione . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Venezuela, ministro Difesa: “Sì esercito a Rodriguez presidente ad interim”. Rubio: “Illegittima” Leggi anche: Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. #Maduro in carcere a NY, lunedì il Consiglio Onu. L’esercito del #Venezuela appoggia Delcy Rodriguez - facebook.com facebook Con mesi di esercitazioni, un’unità speciale molto riservata dell’esercito, una certa complicità in Venezuela e una notte di luna senza nuvole x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.