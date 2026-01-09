Maria Corina Machado si reca a Washington con l’obiettivo di convincere l’amministrazione statunitense della sua idoneità a guidare il Venezuela. La missione mira a favorire un dialogo e a presentare proposte che possano influenzare le decisioni politiche riguardanti il futuro del paese sudamericano. Un passo importante in un contesto di crescente incertezza politica e tensioni internazionali.

(Adnkronos) – Washington – Potrebbe essere l’ultima speranza per Maria Corina Machado di convincere Donald Trump che è lei la persona giusta per governare il Venezuela. La leader dell’opposizione sarà a Washington la settimana prossima, come confermato dallo stesso presidente durante un’intervista con Fox News. “Non vedo l'ora di salutarla", ha detto. La Casa Bianca . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: L’oppositrice Machado rivela di aver lasciato il Venezuela con l’aiuto di Washington

Leggi anche: Trump says he will meet with Venezuela’s Machado next week

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela, Wp: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel'; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, Trump chiude l'era di Maduro: i 3 scenari possibili.

Venezuela, Machado vola a Washington, missione 'far cambiare idea a Trump' - Potrebbe essere l’ultima speranza per Maria Corina Machado di convincere Donald Trump che è lei la persona giusta per governare il Venezuela. adnkronos.com