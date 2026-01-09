Venezuela Machado vola a Washington missione ‘far cambiare idea a Trump’
Maria Corina Machado si reca a Washington con l’obiettivo di convincere l’amministrazione statunitense della sua idoneità a guidare il Venezuela. La missione mira a favorire un dialogo e a presentare proposte che possano influenzare le decisioni politiche riguardanti il futuro del paese sudamericano. Un passo importante in un contesto di crescente incertezza politica e tensioni internazionali.
(Adnkronos) – Washington – Potrebbe essere l'ultima speranza per Maria Corina Machado di convincere Donald Trump che è lei la persona giusta per governare il Venezuela. La leader dell'opposizione sarà a Washington la settimana prossima, come confermato dallo stesso presidente durante un'intervista con Fox News. "Non vedo l'ora di salutarla", ha detto.
