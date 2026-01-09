Trump says he will meet with Venezuela’s Machado next week

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che incontrerà la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado la prossima settimana a Washington. L’incontro rappresenta un momento di dialogo tra le parti coinvolte nella situazione politica in Venezuela, evidenziando l’interesse degli Stati Uniti per la stabilità e il progresso nel paese sudamericano. La notizia si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni diplomatiche e delle dinamiche politiche internazionali.

By Jasper WardWASHINGTON, Jan 8 (Reuters) - U.S. President Donald Trump indicated on Thursday that Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado was coming to Washington next week.

Trump says US will run Venezuela after Maduro capture

Anche peggio di quanto si potesse immaginare. Trump Says U.S. Will Run Venezuela Until a ‘Proper’ Transition Can Take Place x.com

