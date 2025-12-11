L’oppositrice Machado rivela di aver lasciato il Venezuela con l’aiuto di Washington
Il 11 dicembre, María Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana, ha annunciato di aver lasciato il Venezuela con il supporto dell’amministrazione Trump. La sua partenza da Caracas verso Oslo segna un importante sviluppo nella situazione politica del Paese, suscitando interesse e discussioni a livello internazionale.
A sorpresa María Corina Machado è attesa tra stasera e domani a Oslo, dopo che nelle scorse ore era stata data per certa l'assenza: l'oppositrice venezuelana al regime di Maduro non ritirerà però il Nobel per la Pace, alla cerimonia ci sarà la figlia
