L’oppositrice Machado rivela di aver lasciato il Venezuela con l’aiuto di Washington

Il 11 dicembre, María Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana, ha annunciato di aver lasciato il Venezuela con il supporto dell’amministrazione Trump. La sua partenza da Caracas verso Oslo segna un importante sviluppo nella situazione politica del Paese, suscitando interesse e discussioni a livello internazionale.

L’11 dicembre l’oppositrice venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace, ha rivelato di aver ricevuto il sostegno dell’amministrazione Trump per lasciare il Venezuela e raggiungere Oslo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

