Venezuela liberato anche l' italiano Biagio Pilieri Trump | Ora colpiremo i cartelli anche via terra

Il Venezuela ha recentemente liberato alcuni detenuti stranieri, tra cui due italiani, segnando un possibile passo verso una maggiore stabilità. Questa decisione, interpretata come un segnale di distensione, si inserisce in un contesto di cambiamenti diplomatici e politici. Nel frattempo, le dichiarazioni di Donald Trump indicano una volontà di intensificare le azioni contro i cartelli via terra, evidenziando le tensioni ancora presenti nella regione.

Segnali di distensione dal Venezuela, dopo la liberazione di diversi detenuti stranieri, tra cui per ora anche due italiani, è stato presentato come un gesto di conciliazione. Negli Usa, il Senato ha approvato un decreto che limita i poteri di guerra del presidente Trump, che a sua volta ha annunciato la sua intenzione di colpire i cartelli della droga via terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Venezuela, liberato il giornalista Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini

Leggi anche: “Colpiremo i cartelli in Messico”. Trump annuncia l'operazione via terra: fine dei narcos

