Venezuela liberato il giornalista Biagio Pilieri Attesa per Alberto Trentini

Dopo più di 16 mesi di detenzione a Caracas, Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, è stato rilasciato. La sua liberazione rappresenta un importante sviluppo nel contesto politico venezuelano. Restano attese notizie su Alberto Trentini, mentre l’attenzione si focalizza sulle prossime fasi del suo percorso.

Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Arrestato il 28 agosto del 2024, la sua uscita dalla prigione dell’Elicoide avviene nell’ambito di una serie di rilasci di prigionieri politici decisi dalle autorità venezuelane, che hanno anche visto la liberazione di altri detenuti stranieri. Tra questi l’imprenditore Luigi Gasperin, mentre si attendono buone notizie anche su Alberto Trentini. Pilleri aveva vissuto in carcere un lungo periodo di isolamento. La liberazione. L’italo-venezuelano è stato rilasciato insieme a Enrique Marquez, l’ex candidato dell’opposizione venezuelana che si contrappose a Nicolàs Maduro nelle presidenziali del 2024. 🔗 Leggi su Open.online

