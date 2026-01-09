Venezuela | liberati giornalista Biagio Pilieri e candidato presidenziali Enrique Marquez

Il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, titolare di passaporto italo-venezuelano, è stato recentemente liberato dal carcere di massima sicurezza El Helicoide, dove era detenuto dallo scorso agosto. La notizia arriva in un contesto politico complesso in Venezuela, che coinvolge anche il candidato presidenziale Enrique Marquez. La vicenda evidenzia le tensioni e le dinamiche istituzionali nel paese, suscitando attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

Caracas, 9 gen. (Adnkronos) - E' stato liberato il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, titolare di passaporto italo-venezuelano, che dall'agosto 2024 era detenuto nel carcere di massima sicurezza El Helicoide. Lo ha confermato su X il Sindacato Nazionale dei Lavoratori della Stampa del Venezuela. Nello stesso video viene testimoniata la liberazione anche di Enrique Márquez, ex candidato presidenziale della sinistra non chavista. Márquez era stato incarcerato dopo aver contestato la regolarità delle elezioni del 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

