Chi è Biagio Pilieri il giornalista italiano scarcerato in Venezuela

Biagio Pilieri è un giornalista e politico italiano-venezuelano di 60 anni, nato da genitori siciliani emigrati in Sud America. Recentemente, è stato scarcerato in Venezuela, dove era detenuto, suscitando l’interesse dei media italiani e internazionali sulla sua vicenda. La sua storia rappresenta un esempio di figure legate alle comunità italiane all’estero e delle vicende politiche e giudiziarie nel contesto venezuelano.

Biagio Pilieri è un giornalista e politico di 60 anni con doppia cittadinanza italo-venezuelana, nato da genitori siciliani emigrati in Sud America. Da anni si batte contro la censura e la chiusura forzata dei media in Venezuela, denunciando le violazioni della libertà di stampa nel Paese. È anche il leader di Convergenza, un partito politico fondato nel 1993. Il 28 agosto 2024 è stato arrestato a Caracas con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria. Per un anno e quattro mesi è rimasto rinchiuso nell' Helicoide, una delle prigioni più dure del Venezuela, completamente isolato e senza possibilità di comunicare con l'esterno. Il giornalista Pilieri liberato insieme all'ex leader dell'opposizione venezuelana Marquez - È stato rilasciato insieme a Enrique Marquez, l'ex candidato dell'opposizione venezuelana che si contrappose a Nicolas Maduro nelle presidenziali del 2024.

