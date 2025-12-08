Roma fa volare il Lazio seconda economia d' Italia Angelilli FdI | Il Pil sfiora i 250 miliardi di euro
'Roma nel Lazio non è limite ma una forza che trascina tutta la Regione. Il Lazio è la seconda economia italiana con un pil intorno 250 miliardi di euro e circa il 75% è generato da Roma e provincia. Va bene così? No, non ci possiamo accontentare Ci siamo dati l'obiettivo, e abbiamo fatto passi da gigante, per pensare a una regione non solo romanocentrica ma per una regione coesa, determinata a non lasciare indietro nessuno''. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Sulla nuova programmazione europea, ''le province dovranno essere protagoniste, si tratta di uno stanziamento senza precedenti, duemila miliardi di euro, 400 miliardi per la competitività e più di 100 per le reti". 🔗 Leggi su Iltempo.it
