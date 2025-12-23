Il pil Usa a +4,3% nel terzo trimestre Trump | Età dell’oro grazie ai dazi Ma dietro ci sono gli investimenti in AI
Donald Trump festeggia: “L’ età dell’oro dell’economia procede a pieno ritmo”. E “non avete ancora visto niente!”, assicura. Ma dietro i numeri sulla crescita del pil Usa, che nel terzo trimestre ha segnato un +4,3%, c’è una storia meno trionfale di quella che il presidente prova a vendere sostenendo che il “successo” è dovuto al buon governo e ai dazi. Nei dati preliminari del Bureau of Economic Analysis, bene accolti dai listini Usa, non c’è però traccia di un effetto strutturale delle tariffe. La crescita è stata sostenuta da consumi ancora solidi, da un aumento della spesa pubblica – in particolare per la difesa – e soprattutto dal contributo del commercio estero, con le importazioni in calo che hanno gonfiato il Pil per un effetto puramente contabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
