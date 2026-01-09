Uomo nudo davanti alla caserma consegna droga e denaro | Allah mi ha detto di liberarmi dei frutti del peccato

Un uomo nudo si presenta davanti alla caserma dei Carabinieri di Poggio Rusco, consegnando droga e denaro, affermando che Allah gli avrebbe indicato di liberarsi dei frutti del peccato. L’episodio si è verificato durante la notte di Capodanno, in un contesto insolito e fuori dall’ordinario. La vicenda richiama l’attenzione sulla presenza di comportamenti imprevedibili e su temi legati alla sicurezza pubblica.

Poggio Rusco (Mantova) – Il Capodanno che non t’aspetti. A Poggio Rusco, nel Mantovano, l’ultima notte del 2025, mentre si alzavano i calici per brindare al 2026, si è verificato un episodio piuttosto bizzarro all’esterno della caserma dei Carabinieri. Un uomo completamente nudo ha suonato il campanello della stazione dell’Arma, chiusa al pubblico a quell’ora. Qualcuno, che stava rincasando dopo i festeggiamenti, ha notato l’insolita presenza e chiamato il 112. Poggio Rusco (Mantova), si presenta nudo fuori dalla caserma dei carabinieri e lascia la droga: "Me l'ha detto Allah" L’intervento. Poco dopo sono intervenuti insieme una pattuglia dei carabinieri di Magnacavallo e alcuni militari della caserma di Poggio Rusco che hanno trovato davanti all’ingresso della stazione varie banconote e della droga: 5 grammi di hashish e altrettanti di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

