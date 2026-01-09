Poggio Rusco Mantova si presenta nudo fuori dalla caserma dei carabinieri e lascia la droga | Me l' ha detto Allah

A Poggio Rusco, in provincia di Mantova, un uomo si è presentato senza vestiti davanti alla caserma dei carabinieri, affermando di aver deciso di abbandonare droga e denaro su indicazione di Allah. La notte di Capodanno, il soggetto ha lasciato sostanze stupefacenti e denaro, che sono stati sequestrati dai militari. L’uomo è stato segnalato alla prefettura e denunciato per il possesso e la condotta.

La notte di capodanno un uomo ha lasciato soldi e sostanza stupefacente. I carabinieri lo segnalano alla prefettura e lo denunciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poggio Rusco (Mantova), si presenta nudo fuori dalla caserma dei carabinieri e lascia la droga: "Me l'ha detto Allah"

