Vaccini Covid Bayer riaccende lo scontro sui brevetti

Dopo la fase acuta della pandemia, il dibattito sui brevetti dei vaccini Covid-19 riemerge. Le questioni legate alla proprietà intellettuale e alla distribuzione equa restano al centro delle discussioni tra aziende farmaceutiche e governi. Questo confronto evidenzia le sfide di un equilibrio tra innovazione, accesso globale e responsabilità etica nel settore sanitario.

La pandemia da Covid-19 sembra ormai un lontano ricordo, ma non per le case farmaceutiche: nelle ultime ore si è riacceso lo scontro sui brevetti dei vaccini. Bayer ha infatti citato a giudizio i principali produttori di vaccini – Pfizer, BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson – accusati di aver adoperato una tecnologia a mRna protetta da brevetto. Le azioni legali sono state depositate in diversi tribunali federali statunitensi: nel Delaware contro Moderna e contro la coppia Pfizer-BioNTech, e nel New Jersey contro Johnson & Johnson. L'accusa. Secondo l'accusa, i colossi farmaceutici avrebbero utilizzato senza licenza un processo brevettato nel 1989 da Monsanto, oggi controllata di Bayer, che serve a stabilizzare il materiale genetico mRna.

Bayer fa causa a Pfizer, Moderna e Biontech: la "guerra" sui brevetti del vaccino anti-covid - Il colosso tedesco ha annunciato l'azione legale nei confronti delle aziende che hanno prodotto i vaccini durante la pandemia: "Hanno usato una tecnica per migliorare la stabilità dell'mrna senza paga ... today.it

Covid, Bayer fa causa ai colossi dei vaccini a mRNA: "Brevetto violato" - Il gruppo tedesco accusa i due laboratori americani Pfizer e Moderna, nonché l'azienda tedesca Biontech, di aver utilizzato una tecnica per migliorare la stabilità dell'mRNA senza pagare una licenza B ... tg24.sky.it

