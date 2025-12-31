Mette alla prova la nostra immunità preesistente l’influenza K dilaga negli Usa | 3100 morti tra cui 8 bambini Atteso picco in Italia

L'influenza K si sta diffondendo negli Stati Uniti, causando oltre 3.100 decessi, tra cui otto bambini, e si prevede un picco anche in Italia. Gli esperti avevano già avvertito che questa stagione influenzale avrebbe potuto avere un impatto significativo sulla sanità pubblica, mettendo alla prova le difese immunitarie della popolazione. È importante monitorare l’evoluzione dell’epidemia e adottare le precauzioni consigliate.

Gli esperti lo dicevano da diverse settimane che l'influenza sarebbe stata pesante e con potenziali conseguenze sulla sanità pubblica. Negli Stati Uniti è in corso una delle stagioni più gravi degli ultimi 40 anni, con un aumento vertiginoso dei casi e delle ospedalizzazioni. Secondo i dati riportati dalla CNN e forniti dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), fino al 20 dicembre, si sono registrati almeno 7,5 milioni di casi di influenza, 81.000 ricoveri ospedalieri e 3.100 decessi, tra cui 8 bambini. Le statistiche confermano una forte incidenza della malattia, con la situazione che continua a deteriorarsi nelle ultime settimane.

