L' allarme dei pediatri | Sui vaccini gli Usa stanno tornando al passato
Recentemente, negli Stati Uniti si è assistito a una revisione delle raccomandazioni sul calendario vaccinale infantile, suscitando preoccupazioni tra i pediatri. Le nuove linee guida hanno attirato l'attenzione dei media internazionali, compresi quelli italiani, evidenziando un possibile ritorno a pratiche vaccinali meno coerenti con le raccomandazioni scientifiche. È importante seguire con attenzione gli sviluppi e le conseguenze di queste decisioni sulla salute dei bambini.
AGI - Negli ultimi giorni hanno avuto ampia diffusione, anche sui media italiani, notizie relative a una revisione delle raccomandazioni sul calendario vaccinale infantile negli Stati Uniti. La Società Italiana di Pediatria (SIP) e le Società scientifiche pediatriche affiliate (AIEOP, REUMAPED, SIAIP, SICuPP, SIEDP, SIGENP, SIMEUP, SIMGePeD, SIMP, SIN, SINEPE, SINP, SINUPE, SIPO, SIPPS, SIRP, SITIP) condividono le preoccupazioni espresse dalla comunità scientifica internazionale. Il rischio è che una riduzione delle raccomandazioni vaccinali, non fondata su nuove e solide evidenze scientifiche, possa determinare un calo delle coperture, aumentare la circolazione di malattie prevenibili e alimentare un clima di sfiducia nei confronti delle vaccinazioni, generando confusione tra le famiglie. 🔗 Leggi su Agi.it
