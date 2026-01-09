Ustioni, trapianti, traumi. Sul fronte di Niguarda ogni giorno 300 arrivi.

All'ospedale Niguarda, ogni giorno si registrano circa 300 arrivi per ustioni, traumi e trapianti. Un impegno costante per garantire assistenza qualificata in situazioni di emergenza. Riconosciuto da Newsweek come il miglior ospedale pubblico italiano del 2025, Niguarda rappresenta un punto di riferimento nella cura e nel trattamento di problematiche complesse.

Sono diversi i fronti aperti all'ospedale di Niguarda, per Newsweek il miglior ospedale pubblico italiano del 2025. Così oltre ai 300 arrivi medi al pronto soccorso ogni giorno, il Grande ospedale Metropolitano sta gestendo, come noto, gli undici grandi ustionati del rogo di Crans -Montana che rimangono sedati e in prognosi riservata, ma con alcuni lievi miglioramenti per alcuni di loro. Sono tre i feriti in condizioni più critiche a causa della quantità di ustioni riportate e delle lesioni polmonari causate dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione. Ci vorranno diverse settimane, se non mesi - fa sapere l'ospedale - perché un paziente possa essere considerato fuori pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

