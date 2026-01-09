US oversight of Venezuela may last years Trump tells NYT

L'attenzione internazionale sulla supervisione degli Stati Uniti in Venezuela potrebbe protrarsi per diversi anni, secondo quanto dichiarato dall'ex presidente Donald Trump al New York Times. La questione riguarda la gestione delle politiche e delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, evidenziando l'incertezza che caratterizza questa fase di monitoraggio e intervento. È un tema che coinvolge aspetti strategici e politici di lunga durata, con ripercussioni sulla stabilità regionale e internazionale.

By Kanishka Singh and Akanksha KhushiWASHINGTON, Jan 8 (Reuters) - President Donald Trump said the U.S. will maintain oversight of Venezuela "much longer" than a year and.

US Senate votes to curb military action in Venezuela, Trump says oversight could last years - Senate voted on Thursday to advance a resolution that would bar President Donald Trump from taking further military action against Venezuela without congressional authorization, even as Trump ... msn.com

Trump says US oversight of Venezuela could last years - The United States could oversee Venezuela and control its oil revenue for years, President Donald Trump said in an interview published on Thursday. msn.com

US may be involved in Venezuela for years, Trump says

Venezuela, il Senato blocca Trump. L’ira del presidente contro i repubblicani ribelli x.com



