‘If it expires it expires’ Trump tells NYT about US-Russia nuclear treaty

Il trattato nucleare tra Stati Uniti e Russia sta per scadere. In un’intervista, il presidente Donald Trump ha commentato la questione, suggerendo che, se il trattato non viene rinnovato, semplicemente scadrà. La situazione solleva preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando l’incertezza sulle future relazioni tra le due potenze e il controllo degli armamenti.

WASHINGTON, Jan 8 (Reuters) - U.S. President Donald Trump appeared to dismiss an expiring nuclear treaty with Russia, saying in remarks released on Thursday that "if it e.

