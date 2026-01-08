‘If it expires it expires’ Trump tells NYT about US-Russia nuclear treaty

Da internazionale.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trattato nucleare tra Stati Uniti e Russia sta per scadere. In un’intervista, il presidente Donald Trump ha commentato la questione, suggerendo che, se il trattato non viene rinnovato, semplicemente scadrà. La situazione solleva preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando l’incertezza sulle future relazioni tra le due potenze e il controllo degli armamenti.

WASHINGTON, Jan 8 (Reuters) - U.S. President Donald Trump appeared to dismiss an expiring nuclear treaty with Russia, saying in remarks released on Thursday that “if it e. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

8216if it expires it expires8217 trump tells nyt about us russia nuclear treaty

© Internazionale.it - ‘If it expires, it expires,’ Trump tells NYT about US-Russia nuclear treaty

Leggi anche: NYT: Trump ha parlato con Maduro

Leggi anche: Il Nyt: «Trump ha parlato con Maduro»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Erika Kirk Goes Off on Candace Owens’ Unhinged Conspiracy Theories About her Husband’s Murder

Video Erika Kirk Goes Off on Candace Owens’ Unhinged Conspiracy Theories About her Husband’s Murder

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.