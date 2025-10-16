Venezuela Trump ammette | Ho autorizzato la Cia a operare il Nyt | Tycoon ha dato ok ad agire contro Maduro per rimuoverlo
Trump conferma missioni segrete della CIA in Venezuela: “Non escludo attacchi di terra”. Il New York Times: obiettivo rimuovere Maduro Il presidente Donald Trump, in una conferenza stampa, ha ammesso che ha autorizzato la Cia a operare segretamente in Venezuela, alludendo a una guerra al narc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela https://linkiesta.it/2025/10/trump-cia-venezuela-caracas/… via @Linkiesta - X Vai su X
Washington e Caracas non vanno d'accordo da molto tempo, ma la crisi si è impennata quando Trump ha ammesso che la CIA sta effettuando operazioni segrete in Venezuela - facebook.com Vai su Facebook
Trump ammette: “Ho autorizzato la Cia ad azioni clandestine contro Maduro” - Il numero uno della Casa Bianca non ha voluto rispondere alla domanda se avesse autorizzato gli 007 ad eliminare il presidente venezuelano. msn.com scrive
La rivelazione di Trump: "Ho approvato operazioni della Cia in Venezuela" - Secondo il Washington Post il tycoon non avrebbe preso una decisione finale su un possibile regime ch ... Scrive msn.com
Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela - L'articolo Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive