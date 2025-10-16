Venezuela Trump ammette | Ho autorizzato la Cia a operare il Nyt | Tycoon ha dato ok ad agire contro Maduro per rimuoverlo

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump conferma missioni segrete della CIA in Venezuela: “Non escludo attacchi di terra”. Il New York Times: obiettivo rimuovere Maduro Il presidente Donald Trump, in una conferenza stampa, ha ammesso che ha autorizzato la Cia a operare segretamente in Venezuela, alludendo a una guerra al narc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezuela trump ammette ho autorizzato la cia a operare il nyt tycoon ha dato ok ad agire contro maduro per rimuoverlo

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Trump ammette: "Ho autorizzato la Cia a operare", il Nyt: "Tycoon ha dato ok ad agire contro Maduro per rimuoverlo"

