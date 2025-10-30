Anagrafe comunale 30 mila documenti digitalizzati | addio ai fascicoli cartacei

Brindisireport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica comunica la conclusione del progetto di digitalizzazione dei cartellini anagrafici individuali (AP5) e dei fogli di famiglia (AP6), affidato alla società Datagraph srl. L'intervento ha riguardato oltre 30 mila documenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Comune Lavagna mette all'asta due loculi per 30 mila euro - Trentamila euro di base d asta per due loculi cimiteriali è la cifra chiesta dal comune di Lavagna. Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Anagrafe Comunale 30 Mila